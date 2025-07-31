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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ УЖЕ В АВГУСТЕ НАЧНЕТ ПОЛУЧАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ИЗ РОССИИ

Новости Четверг, 31 июля 2025 20:56
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АБХАЗИЯ УЖЕ В АВГУСТЕ НАЧНЕТ ПОЛУЧАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ИЗ РОССИИ

Сухум. 31 июля 2025. Абхазия-Информ. Переговоры России и Абхазии по старту перетока электроэнергии подходят к концу – «Черноморэнерго» планирует, что она начнет поступать уже в августе.

Россия начнет поставки своей электроэнергии в Абхазию уже в августе, рассказал гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия.

«Он будет осуществляться для сохранения уровня воды в плотине ИнгурГЭС, чтобы зимой иметь более или менее нормальный уровень», – сказал Тимур Джинджолия

График подачи электроэнергии практически согласован – переток будет коммерческим, электроэнергия абхазской компании обойдется примерно в 3 рубля за кВт, а оплата будет производиться со счетов компании.

«Абхазия давно нуждается в дополнительных объемах электроэнергии, однако цены на нее в осенне-зимний период значительно выше – так, в минувшем 2024 году республике пришлось оплатить ее поставки из России в сотни миллионов рублей, поэтому главная задача, стоящая перед абхазскими энергетиками – оптимизировать процесс и изыскать собственные резервы электрогенерации», –сообщил президент республики Бадра Гунба.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 31 июля 2025 21:07

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