В АБХАЗИИ ВВЕЛИ МОРАТОРИЙ НА ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ ИЗ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

Сухум. 31 июля 2025. Абхазия-Информ . Депутаты парламента Абхазии установили мораторий на перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории с 1 августа 2025 г. до 1 февраля 2026 года. Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель допускается лишь в следующих случаях:

– строительство объектов государственного назначения (оборона, транспортная инфраструктура, энергетика, здравоохранение, образование, культура и спорт);

– ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Документ представил депутат Демур Гогия. По его словам, за это время необходимо проанализировать ситуацию и понять, сколько земель выведено и что на них построено.

«Сельскохозяйственные земли – ценный ресурс, к которому нужно относиться бережно, и если все угодья переведут в другие категории, жителям негде будет заниматься сельским хозяйством», – сказал он.