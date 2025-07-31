 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ВВЕЛИ МОРАТОРИЙ НА ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ ИЗ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

Новости Четверг, 31 июля 2025 20:45
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ ВВЕЛИ МОРАТОРИЙ НА ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ ИЗ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

Сухум. 31 июля 2025. Абхазия-Информ. Депутаты парламента Абхазии установили мораторий на перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории с 1 августа 2025 г. до 1 февраля 2026 года. Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель допускается лишь в следующих случаях:

– строительство объектов государственного назначения (оборона, транспортная инфраструктура, энергетика, здравоохранение, образование, культура и спорт);

– ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Документ представил депутат Демур Гогия. По его словам, за это время необходимо проанализировать ситуацию и понять, сколько земель выведено и что на них построено.

«Сельскохозяйственные земли – ценный ресурс, к которому нужно относиться бережно, и если все угодья переведут в другие категории, жителям негде будет заниматься сельским хозяйством», – сказал он.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 31 июля 2025 20:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТУРИСТКА ИЗ РОССИИ РАССКАЗАЛА ПРО МОШЕННИЧЕСТВО С МЕДОМ В АБХАЗИИ АБХАЗИЯ УЖЕ В АВГУСТЕ НАЧНЕТ ПОЛУЧАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ИЗ РОССИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.