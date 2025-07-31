ТУРИСТКА ИЗ РОССИИ РАССКАЗАЛА ПРО МОШЕННИЧЕСТВО С МЕДОМ В АБХАЗИИ

Сухум. 31 июля 2025. Абхазия-Информ . Туристка из России Елизавета Киселева рассказала, как ей пришлось столкнуться с мошенниками, которые продают мед в Абхазии. Оказалось, что схема мошенников под видом продажи меда работает много лет. Делается это так: во время экскурсий людей возят по различным местам, где есть и пасеки. Там на пробу предлагают местный мед.

Если туристу вдруг понравился продукт, то он может купить себе такой и забрать домой. Прямо в этом же месте стоят продавцы, которые с радостью предлагают взять у них ценный и полезный продукт.

Сюрприз обнаруживается уже дома. Когда турист приезжает к себе, то дома видит, что у него в банке – жидкий сахар, признается Елизавета Киселева. Никакого меда, по факту.