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Абхазия Информ

ТУРИСТКА ИЗ РОССИИ РАССКАЗАЛА ПРО МОШЕННИЧЕСТВО С МЕДОМ В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 31 июля 2025 20:42
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ТУРИСТКА ИЗ РОССИИ РАССКАЗАЛА ПРО МОШЕННИЧЕСТВО С МЕДОМ В АБХАЗИИ

Сухум. 31 июля 2025. Абхазия-Информ. Туристка из России Елизавета Киселева рассказала, как ей пришлось столкнуться с мошенниками, которые продают мед в Абхазии. Оказалось, что схема мошенников под видом продажи меда работает много лет. Делается это так: во время экскурсий людей возят по различным местам, где есть и пасеки. Там на пробу предлагают местный мед.

Если туристу вдруг понравился продукт, то он может купить себе такой и забрать домой. Прямо в этом же месте стоят продавцы, которые с радостью предлагают взять у них ценный и полезный продукт.

Сюрприз обнаруживается уже дома. Когда турист приезжает к себе, то дома видит, что у него в банке – жидкий сахар, признается Елизавета Киселева. Никакого меда, по факту.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 31 июля 2025 20:45

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