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Абхазия Информ

ИЗЪЯТА БЕЗАКЦИЗНАЯ ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Новости Четверг, 31 июля 2025 20:29
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ИЗЪЯТА БЕЗАКЦИЗНАЯ ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Сухум. 31 июля 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники ОБК и ТП ГТК РА на т/п «Псоу» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в зоне таможенного контроля и режиме грузового транспорта по направлению «импорт» подвергли личному досмотру гражданку Кация М.А., 1960 года рождения, проживающую в городе Сухум.

В ходе досмотра в ручной клади, принадлежащей гражданке Кация М.А., была обнаружена табачная продукция – 10 блоков сигарет «Собрание синее».

Гражданка Кация М.А. ни в устной, ни в письменной форме не заявляла о наличии у нее товара.

Товар изъят, материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 31 июля 2025 20:42

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