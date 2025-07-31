ИЗЪЯТА БЕЗАКЦИЗНАЯ ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Сухум. 31 июля 2025. Абхазия-Информ . Сотрудники ОБК и ТП ГТК РА на т/п «Псоу» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в зоне таможенного контроля и режиме грузового транспорта по направлению «импорт» подвергли личному досмотру гражданку Кация М.А., 1960 года рождения, проживающую в городе Сухум.

В ходе досмотра в ручной клади, принадлежащей гражданке Кация М.А., была обнаружена табачная продукция – 10 блоков сигарет «Собрание синее».

Гражданка Кация М.А. ни в устной, ни в письменной форме не заявляла о наличии у нее товара.

Товар изъят, материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.