В ДОНЕЦК И ЛУГАНСК ДОСТАВЯТ 20 ТОНН ВОДЫ
Сухум. 31 июля 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния, направились в Новороссию. Они доставят в Донецкую и Луганскую Народные Республики по 20 тонн бутилированной воды. Груз сформирован по поручению президента Бадры Гунба.
Колонна стартовала с Площади Свободы в центре Сухума. При отправке груза присутствовал вице-премьер правительства Роберт Киут. Он отметил важность данной миссии в контексте стратегических взаимоотношений России и Абхазии и пожелал успешного её завершения.