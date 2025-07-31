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Абхазия Информ

В ДОНЕЦК И ЛУГАНСК ДОСТАВЯТ 20 ТОНН ВОДЫ

Новости Четверг, 31 июля 2025 20:20
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В ДОНЕЦК И ЛУГАНСК ДОСТАВЯТ 20 ТОНН ВОДЫ

Сухум. 31 июля 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния, направились в Новороссию. Они доставят в Донецкую и Луганскую Народные Республики по 20 тонн бутилированной воды. Груз сформирован по поручению президента Бадры Гунба.

Колонна стартовала с Площади Свободы в центре Сухума. При отправке груза присутствовал вице-премьер правительства Роберт Киут. Он отметил важность данной миссии в контексте стратегических взаимоотношений России и Абхазии и пожелал успешного её завершения.

 

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 31 июля 2025 20:29

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