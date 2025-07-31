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Абхазия Информ

В ГАГРЕ ПРОВЕДЕНЫ РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Новости Четверг, 31 июля 2025 20:02
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В ГАГРЕ ПРОВЕДЕНЫ РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Сухум. 31 июля 2025. Абхазия-Информ. В связи с пиком курортного сезона, а также увеличения туристического потока, сотрудники милиции усиливают меры для обеспечения безопасности и охраны общественного порядка. Рейд проходил при участии сотрудников всех территориальных подразделений и оперативных служб центрального аппарата МВД под руководством заместителя министра Беслан Чкадуа при силовом сопровождении СОБРа.

Мероприятия направлены на выявление лиц, незаконно перевозящих и хранящих при себе огнестрельное оружие, наркотические средства и другие запрещенные препараты. Также акцент был сделан на работу по линии Госавтоинспекции.

Особое внимание сотрудникам поручено уделять лицам, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Также сотрудниками милиции общественной безопасности и личным составом оперативных служб центрального аппарата были проверены все увеселительные заведения города Гагра, Пицунда, поселка Цандрипш для выявления граждан, незаконно хранящих и переносящих огнестрельное оружие.

Данная работа проводится на системной основе, непосредственно в общественных заведениях, местах массового посещения граждан с целью недопущения присутствия лиц с оружием.

В ходе проведения профилактических мероприятий был выявлен ряд криминально-ориентированных лиц, ранее подозреваемых в совершении краж и иных противоправных деяний на территории Гагрского района. Все они были задержаны, доставлены в ИВС.

Всего в ходе рейда силами Госавтоинспекции центрального аппарата УГАИ и районных подразделений было выявлено 11 водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии, 19 машин были поставлены штрафстоянку, на месте было растонировано более 50 автомобилей.

Также особое внимание личный состав уделял водителям, использующим подложные госномера при передвижении по дорогам нашей страны.

У всех, использовавших подложные госномера водителей, они были изъяты. Всего было составлено 127 протоколов об административных правонарушениях.

Рейдовое мероприятие проходило до глубокой ночи. В ходе него проверили водителей, занимающихся пассажирскими перевозками и экскурсионной деятельностью, в том числе, ввиду частых обращений граждан и жалоб на нетрезвых перевозчиков.

МВД напоминает, рейдовые мероприятия направлены на обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения для всех граждан - жителей нашей страны и гостей республики.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 31 июля 2025 20:15

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