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Абхазия Информ

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ВСТРЕТИЛСЯ С ХИБЛОЙ ГЕРЗМАВА

Новости Четверг, 31 июля 2025 19:40
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ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ВСТРЕТИЛСЯ С ХИБЛОЙ ГЕРЗМАВА

Сухум. 31 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с Народной артисткой Абхазии и России, кавалером ордена «Ахьдз-Апша» I степени Хиблой Герзмава, музыкантом, народным артистом России, членом Совета при президенте России по культуре и искусству Денисом Мацуевым, народным артистом России и Абхазии, ректором Театрального института им. Б. Щукина Евгением Князевым и меценатом Николаем Ачба.

«Рад встретиться с вами в день открытия Международного фестиваля «Хибла Герзмава приглашает...», который проводится в 23-й раз», – сказал глава государства, приветствуя гостей.

Президент поблагодарил певицу за уникальную возможность соприкоснуться с великими произведениями музыкального искусства.

«Этот фестиваль особенный, поскольку он приурочен к 80-летию основателя нашего государства Владислава Ардзинба. Благодарю вас за вклад в сохранение его памяти», – сказал он.

Со своей стороны Хибла Герзмава поблагодарила президента за многолетнюю поддержку фестиваля и отметила, что именно первый президент Абхазии в свое время открыл путь этому фестивалю.

«Спасибо большое за оказанное внимание моим друзьям: Евгению Князеву, который очень много делает для талантливой молодежи Абхазии, выдающемуся пианисту, народному артисту России Денису Мацуеву и, конечно, меценату Николаю Ачба», – сказала она.

Фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» открывается концертом на площади перед Сухумским драмтеатром 31 июля.

Помимо самой оперной дивы, на сцену выйдут Денис Мацуев, баритон Игорь Головатенко и оркестр МГАСО с дирижером Антоном Гришаниным.

С художественным словом выступит Евгений Князев.

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