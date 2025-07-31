ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ВСТРЕТИЛСЯ С ХИБЛОЙ ГЕРЗМАВА
Сухум. 31 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с Народной артисткой Абхазии и России, кавалером ордена «Ахьдз-Апша» I степени Хиблой Герзмава, музыкантом, народным артистом России, членом Совета при президенте России по культуре и искусству Денисом Мацуевым, народным артистом России и Абхазии, ректором Театрального института им. Б. Щукина Евгением Князевым и меценатом Николаем Ачба.
Президент поблагодарил певицу за уникальную возможность соприкоснуться с великими произведениями музыкального искусства.
«Этот фестиваль особенный, поскольку он приурочен к 80-летию основателя нашего государства Владислава Ардзинба. Благодарю вас за вклад в сохранение его памяти», – сказал он.
Со своей стороны Хибла Герзмава поблагодарила президента за многолетнюю поддержку фестиваля и отметила, что именно первый президент Абхазии в свое время открыл путь этому фестивалю.
«Спасибо большое за оказанное внимание моим друзьям: Евгению Князеву, который очень много делает для талантливой молодежи Абхазии, выдающемуся пианисту, народному артисту России Денису Мацуеву и, конечно, меценату Николаю Ачба», – сказала она.
Фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» открывается концертом на площади перед Сухумским драмтеатром 31 июля.
Помимо самой оперной дивы, на сцену выйдут Денис Мацуев, баритон Игорь Головатенко и оркестр МГАСО с дирижером Антоном Гришаниным.
С художественным словом выступит Евгений Князев.