ПРИЁМ ЗАЯВОК НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ИНСТИТУТЕ ГАСТРОНОМИИ
Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ. Стартовал приём заявок на бесплатное обучение за счёт средств бюджета Российской Федерации в пределах квоты, установленной Правительством РФ на 2025/2026 учебный год. Обучение будет проходить в Институте гастрономии Сибирского федерального университета по направлению «38.03.02 Менеджмент» (Высшая школа гастрономии).
Профессия повара и специалиста в сфере гастрономического менеджмента сегодня особенно востребована в Абхазии. Здесь активно развивается гастрономический туризм, открываются новые кафе и рестораны, каждое из которых несёт в себе уникальную кухню, культуру и традиции. Это отличная возможность получить современное образование, востребованную профессию и найти работу мечты.
Для участия в отборе необходимо дистанционно заполнить заявку на сайте http://education-in-russia.com и прикрепить минимальный пакет документов: скан-копии паспорта и аттестата или диплома.
Присоединяйтесь, проходите обучение и находите своё профессиональное будущее.
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