СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ БУДЕТ ЗАВЕРШЕНО К КОНЦУ 2026 ГОДА

Больница станет частью медицинского кластера и будет включать:

Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ . В Сухуме продолжается строительство Детской республиканской больницы. Монолитные работы будут завершены в конце осени 2025 года. Объект строится в рамках российской Инвестпрограммы.

▪️ стационар на 65 койко-мест;

▪️ диагностическое, хирургическое, рентгенологическое, клинико-диагностическое отделения;

▪️ лабораторию и центрально-стерилизационное отделение;

▪️ а также стоматологические кабинеты и операционные.

В проект заложено также приобретение современного медицинского оборудования.

«Все выполняется в срок, по графику. Мы со стороны управления капитального строительства довольны ходом работ. Всё по ГОСТам, качественно», – отметил инженер по технадзору УКС Абхазии Астамур Агрба.

Окончание строительства запланировано на конец 2026 года.