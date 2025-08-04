СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ БУДЕТ ЗАВЕРШЕНО К КОНЦУ 2026 ГОДА
Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме продолжается строительство Детской республиканской больницы. Монолитные работы будут завершены в конце осени 2025 года. Объект строится в рамках российской Инвестпрограммы.
Больница станет частью медицинского кластера и будет включать:
▪️ стационар на 65 койко-мест;
▪️ диагностическое, хирургическое, рентгенологическое, клинико-диагностическое отделения;
▪️ лабораторию и центрально-стерилизационное отделение;
▪️ а также стоматологические кабинеты и операционные.
В проект заложено также приобретение современного медицинского оборудования.
«Все выполняется в срок, по графику. Мы со стороны управления капитального строительства довольны ходом работ. Всё по ГОСТам, качественно», – отметил инженер по технадзору УКС Абхазии Астамур Агрба.
Окончание строительства запланировано на конец 2026 года.
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