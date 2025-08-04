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Абхазия Информ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ БУДЕТ ЗАВЕРШЕНО К КОНЦУ 2026 ГОДА

Новости Понедельник, 04 августа 2025 15:49
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ БУДЕТ ЗАВЕРШЕНО К КОНЦУ 2026 ГОДА

Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме продолжается строительство Детской республиканской больницы. Монолитные работы будут завершены в конце осени 2025 года. Объект строится в рамках российской Инвестпрограммы.

Больница станет частью медицинского кластера и будет включать:

▪️ стационар на 65 койко-мест;

▪️ диагностическое, хирургическое, рентгенологическое, клинико-диагностическое отделения;

▪️ лабораторию и центрально-стерилизационное отделение;

▪️ а также стоматологические кабинеты и операционные.

В проект заложено также приобретение современного медицинского оборудования.

«Все выполняется в срок, по графику. Мы со стороны управления капитального строительства довольны ходом работ. Всё по ГОСТам, качественно», – отметил инженер по технадзору УКС Абхазии Астамур Агрба.

Окончание строительства запланировано на конец 2026 года.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 04 августа 2025 15:53

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