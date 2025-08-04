С 5 ПО 7 АВГУСТА В СУХУМЕ ПРОЙДУТ НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ . Глава Администрации Сухума Тимур Агрба подписал распоряжение о проведении массового мероприятия и народных гуляний. С 5 по 7 августа на площади имени Сергея Багапш пройдет Большой сухумский гастрофестиваль – абхазское застолье под открытым небом. Администрация города Сухум приглашает всех жителей и гостей посетить это мероприятие, поучаствовать в мастер-классах и насладиться концертом артистов из Абхазии и России.

6 августа в Сухуме, в сквере им. Когония пройдет фестиваль национальной кухни, который объединит все районы Абхазии и столицу. Мероприятие стартует в 20:00. Фестиваль национальной кухни – это уникальная возможность погрузиться в традиции Абхазии и прикоснуться к особенностям и идентичности каждого из районов нашей страны.

В рамках фестиваля пройдут концерты и мастер-классы. Мероприятия проводятся в парке у памятника Неизвестному солдату.

Седьмого августа в 20:00 в парке у памятника Неизвестному солдату начнется вечерний концерт артистов из Абхазии и России.