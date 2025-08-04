НЕСТОР ЦУЖБА – АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ ТЕННИСНОГО ТУРНИРА MOSEL CUP U12
Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ. Нестор Цужба стал абсолютным победителем международного теннисного турнира Mosel Cup U12 в Люксембурге. Престижный международный турнир, входящий в официальный тур Европейской теннисной ассоциации (Tennis Europe) проходил с 28 июля по 2 августа. Спортсмен стал абсолютным чемпионом в одиночном и парном разрядах.
В финале одиночного турнира Нестор продемонстрировал высокий уровень мастерства и обыграл чемпиона Германии Себастьяна Шерера со счётом 6:3, 6:4.
В парном разряде, выступая в тандеме с представителем сборной Бельгии Ноем Гобертом, Цужба одержал уверенную победу в финале над испано-французским дуэтом – матч завершился со счётом 6:1, 6:3.
Нестор Цужба входит в состав сборной команды России до 13 лет. Он проходит подготовку в спортивном клубе «Спартак» под руководством заслуженного тренера России Александра Злотоустова. Свой путь в теннисе Нестор начал в Абхазии под наставничеством мастера спорта Абхазии Элизабет Акуция.
Семья спортсмена выражает искреннюю благодарность президенту Республики Абхазия Бадре Гунба, вице-премьеру, исполняющему обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращу Хагба за внимание и поддержку.
Последнее от Super User
- РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КРЕПНУТ НА «ТАВРИДЕ»
- ЖАННА АЙБА И АИДА ГАБЛИЯ УЧАСТВУЮТ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «ЭКОСИСТЕМА. ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ»
- НАТАЛИЯ СИМОНИЯ – ПЯТИКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА РОССИИ ПО КОНКУРУ
- В СИРИУСЕ ОБСУДИЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С АБХАЗИЕЙ
- С 5 ПО 7 АВГУСТА В СУХУМЕ ПРОЙДУТ НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ