НЕСТОР ЦУЖБА – АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ ТЕННИСНОГО ТУРНИРА MOSEL CUP U12

Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ . Нестор Цужба стал абсолютным победителем международного теннисного турнира Mosel Cup U12 в Люксембурге. Престижный международный турнир, входящий в официальный тур Европейской теннисной ассоциации (Tennis Europe) проходил с 28 июля по 2 августа. Спортсмен стал абсолютным чемпионом в одиночном и парном разрядах.

В финале одиночного турнира Нестор продемонстрировал высокий уровень мастерства и обыграл чемпиона Германии Себастьяна Шерера со счётом 6:3, 6:4.

В парном разряде, выступая в тандеме с представителем сборной Бельгии Ноем Гобертом, Цужба одержал уверенную победу в финале над испано-французским дуэтом – матч завершился со счётом 6:1, 6:3.

Нестор Цужба входит в состав сборной команды России до 13 лет. Он проходит подготовку в спортивном клубе «Спартак» под руководством заслуженного тренера России Александра Злотоустова. Свой путь в теннисе Нестор начал в Абхазии под наставничеством мастера спорта Абхазии Элизабет Акуция.

Семья спортсмена выражает искреннюю благодарность президенту Республики Абхазия Бадре Гунба, вице-премьеру, исполняющему обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращу Хагба за внимание и поддержку.