В СИРИУСЕ ОБСУДИЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С АБХАЗИЕЙ

Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ . Ключевые аспекты сотрудничества между Сириусом и образовательными учреждениями Абхазии обсудили в Образовательном центре «Сириус» председатель Совета федеральной территории Елена Шмелева и министр просвещения Республики Абхазия Хана Гунба. Встреча состоялась в рамках визита на федеральную территорию делегации Министерства просвещения Республики Абхазия.

Были детализированы достигнутые ранее соглашения о сотрудничестве, благодаря которым абхазские школьники и педагоги получили возможность развивать таланты вместе с Сириусом. В течение года 400 школьников из Абхазии смогут участвовать в интенсивных образовательных программах по естественно-научным направлениям, а 150 преподавателей школ и колледжей пройдут программы повышения квалификации. Три школы Абхазии станут ассоциированными партнёрами Сириуса. Им будет предоставлено методическое сопровождение и доступ к образовательным практикам Фонда «Талант и успех».

По словам Елены Шмелевой, совместная работа сторон должна быть системной, комплексной, консолидированной. Работать нужно не только с детьми, но и с преподавателями, руководителями образовательных учреждений, управленческими кадрами Республики Абхазия в сфере науки и образования.

Благодаря уникальной спортивной инфраструктуре, переданной федеральной территории по решению Президента России, Сириус сможет поддержать развитие ученического и студенческого спорта Абхазии. Например, помочь в подготовке тренеров по таким дисциплинам, как баскетбол 3 x 3, фехтование, парусный спорт, художественная гимнастика. Первые программы спортивной подготовки Сириус планирует запустить осенью 2025 года. Тогда же новые возможности получат студенты и педагоги колледжей Республики Абхазия. В частности, 200 студентов колледжей получат возможность пройти практику и стажировку, а 50 преподавателей – ежегодно участвовать в программах повышения квалификации на базе Научно-технологического университета «Сириус».

В будущем соглашения между федеральной территорией и Республикой Абхазия будут расширены. Помимо сотрудничества в сфере образования, стороны обсудили заключение стратегического соглашения, направленного на развитие транспортной инфраструктуры, включая развитие железнодорожного и морского транспорта — оно позволит значительно упростить поездки из Сириуса в Абхазию. Кроме того, абхазская сторона готова принять участие в создании первого водно-климатического природного парка национального значения, который расположится на федеральной территории. Там будут представлены редкие деревья – например, самшит, который не растёт в Сириусе, но встречается в Абхазии.

Напомним: работа по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи Республики Абхазия реализуется в рамках перечня поручений Президента России, принятых по итогам заседания Попечительского совета Образовательного Фонда «Талант и успех» – оно состоялось 19 мая 2025 года.