НАТАЛИЯ СИМОНИЯ – ПЯТИКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА РОССИИ ПО КОНКУРУ

Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ. Наталия Симония стала абсолютным победителем чемпионата России по конкуру HL. Для спортсменки это уже пятый титул чемпионки России. Финальным испытанием стал двухгитовый маршрут с высотой препятствий до 155 см. Спортсменка, выступавшая на лошади по кличке Кваренги, уверенно прошла второй гит без штрафных очков и в пределах нормы времени.