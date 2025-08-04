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Абхазия Информ

НАТАЛИЯ СИМОНИЯ – ПЯТИКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА РОССИИ ПО КОНКУРУ

Новости Понедельник, 04 августа 2025 16:12
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НАТАЛИЯ СИМОНИЯ – ПЯТИКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА РОССИИ ПО КОНКУРУ

Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ. Наталия Симония стала абсолютным победителем чемпионата России по конкуру HL. Для спортсменки это уже пятый титул чемпионки России. Финальным испытанием стал двухгитовый маршрут с высотой препятствий до 155 см. Спортсменка, выступавшая на лошади по кличке Кваренги, уверенно прошла второй гит без штрафных очков и в пределах нормы времени.

По итогам трёх соревновательных дней их общий результат составил 10 штрафных очков.

Трибуны буквально «вели» Наталию и Кваренги по маршруту – зрители активно поддерживали любимую пару.

После финиша спортсменка призналась, что эта эмоциональная поддержка стала важным фактором успеха.

«Эмоции просто бьют через край. Я действительно ощущала, что мы к Кваренги готовы к победе, но не настолько», – отметила спортсменка.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 04 августа 2025 16:14

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