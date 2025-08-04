ЖАННА АЙБА И АИДА ГАБЛИЯ УЧАСТВУЮТ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «ЭКОСИСТЕМА. ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ»

Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ . Жанна Айба и Аида Габлия принимают участие во Всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край», который проходит на территории Камчатского края на базе круглогодичного молодежного образовательного центра «Экосистема».

Форум собрал 600 молодых специалистов – экологов, биотехнологов, инженеров, педагогов, студентов, предпринимателей, представителей юннатского движения и экоактивистов.

Участников ждет насыщенная программа: образовательные сессии, лекции от ведущих экологов и ученых, практические занятия по устойчивому развитию, мастер-классы по созданию экологических проектов, экскурсии по заповедным территориям Камчатки, а также дискуссионные площадки и круглые столы по актуальным вопросам экологии.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Правительство Камчатского края. Мероприятие проводится ежегодно с 2022 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и является одним из ключевых событий в области молодежной экологической повестки в России.