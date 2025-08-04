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Абхазия Информ

РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КРЕПНУТ НА «ТАВРИДЕ»

Новости Понедельник, 04 августа 2025 16:28
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РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КРЕПНУТ НА «ТАВРИДЕ»

Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ. Добрососедские отношения между Россией и Абхазией продолжают укрепляться, о чем заявил Таращ Хагба, вице-премьер, исполняющий обязанности руководителя Госкомитета по делам молодежи и спорту. Участвуя в крымском фестивале «Таврида.АРТ» в составе абхазской делегации, он акцентировал внимание на важности вовлечения представителей республики в образовательные молодежные проекты России.

Хагба отметил двусторонний характер такого взаимодействия: «Это обмен опытом, обмен знаниями. И, конечно же, у нас есть возможность рассказать и о своей культуре», – добавил он.

Значимым моментом фестиваля стало посещение Бадрой Гунба и Сергеем Кириенко только что открывшегося Дома Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 04 августа 2025 16:40

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