РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КРЕПНУТ НА «ТАВРИДЕ»

Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ . Добрососедские отношения между Россией и Абхазией продолжают укрепляться, о чем заявил Таращ Хагба, вице-премьер, исполняющий обязанности руководителя Госкомитета по делам молодежи и спорту. Участвуя в крымском фестивале «Таврида.АРТ» в составе абхазской делегации, он акцентировал внимание на важности вовлечения представителей республики в образовательные молодежные проекты России.

Хагба отметил двусторонний характер такого взаимодействия: «Это обмен опытом, обмен знаниями. И, конечно же, у нас есть возможность рассказать и о своей культуре», – добавил он.

Значимым моментом фестиваля стало посещение Бадрой Гунба и Сергеем Кириенко только что открывшегося Дома Абхазии.