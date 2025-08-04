РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КРЕПНУТ НА «ТАВРИДЕ»
Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ. Добрососедские отношения между Россией и Абхазией продолжают укрепляться, о чем заявил Таращ Хагба, вице-премьер, исполняющий обязанности руководителя Госкомитета по делам молодежи и спорту. Участвуя в крымском фестивале «Таврида.АРТ» в составе абхазской делегации, он акцентировал внимание на важности вовлечения представителей республики в образовательные молодежные проекты России.
Хагба отметил двусторонний характер такого взаимодействия: «Это обмен опытом, обмен знаниями. И, конечно же, у нас есть возможность рассказать и о своей культуре», – добавил он.
Значимым моментом фестиваля стало посещение Бадрой Гунба и Сергеем Кириенко только что открывшегося Дома Абхазии.
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