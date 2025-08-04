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Абхазия Информ

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ» ПЕРЕДАЛ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 04 августа 2025 17:00
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«НАРОДНЫЙ ФРОНТ» ПЕРЕДАЛ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ АБХАЗИИ

Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ. Российская общественная организация «Народный фронт» передал Абхазии новое медицинское оборудование для детских учреждений.

В рамках второго этапа диспансеризации детей Абхазия получила от «Народного фронта» России:

▪️ портативный стоматологический рентген для Сухумской детской поликлиники;

▪️ стационарный электрокардиограф для Республиканской детской больницы;

▪️ 8 ноутбуков для районных поликлиник.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что оборудование улучшит диагностику, качество медобслуживания и профилактику заболеваний у детей.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 04 августа 2025 17:05

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