«НАРОДНЫЙ ФРОНТ» ПЕРЕДАЛ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ АБХАЗИИ
Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ. Российская общественная организация «Народный фронт» передал Абхазии новое медицинское оборудование для детских учреждений.
В рамках второго этапа диспансеризации детей Абхазия получила от «Народного фронта» России:
▪️ портативный стоматологический рентген для Сухумской детской поликлиники;
▪️ стационарный электрокардиограф для Республиканской детской больницы;
▪️ 8 ноутбуков для районных поликлиник.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что оборудование улучшит диагностику, качество медобслуживания и профилактику заболеваний у детей.
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