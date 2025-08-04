Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ . Под председательством вице-премьера Джансуха Нанба состоялось заседание Государственной комиссии по монументальному искусству в новом составе. Комиссия рассмотрела перечень обязательных требований к проектным предложениям, представляемым на открытые международные конкурсы, объявленные Государственной комиссией.

Члены комиссии обращают внимание на то, что в соответствии с действующим законодательством, выбор художественного оформления монументальных скульптурных изображений, увековечивающих историческое событие или память личности, возможен только по решению Государственной монументальной комиссии.

Комиссия также рассмотрела вопросы, связанные с увековечением памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш и Народного поэта Иуа Когониа.

Джансух Нанба отметил, что задача комиссии - в кратчайшие сроки принять решение по благоустройству площади имени Сергея Багапша в Сухуме с установкой скульптурного изображения второго президента, и представить проект на рассмотрение главе государства.

В 2019 году большинство членов монументальной комиссии и общественность одобрили проект, представленный творческой группой «Ҳара ҳақалақь». Комиссия поручила авторам доработать проект в течение 10 рабочих дней с учетом мнения членов комиссии.

Члены комиссии решили объявить повторный международный конкурс на установку памятника Сергею Багапш в городе Очамчыра перед зданием Администрации района. Конкурс будет проводиться до февраля 2026 года.

В июле 2025 года руководством Республики Абхазия Государственной комиссии поручено объявить и провести повторный открытый конкурс на разработку эскизного проекта скульптурного изображения поэта Иуа Когониа в целях установки его в сквере имени И. Когониа, в том же месте, где ранее был установлен бюст поэту, разрушенный в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг.

Комиссией решено провести в течение месяца повторный конкурс на разработку памятника Иуы Когониа.

На основании решения Государственной монументальной комиссии Министерством культуры Абхазии в кратчайшие сроки будут объявлены условия проведения конкурсов.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.