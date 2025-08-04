 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Новости Понедельник, 04 августа 2025 18:53
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ. Под председательством вице-премьера Джансуха Нанба состоялось заседание Государственной комиссии по монументальному искусству в новом составе. Комиссия рассмотрела перечень обязательных требований к проектным предложениям, представляемым на открытые международные конкурсы, объявленные Государственной комиссией.

Члены комиссии обращают внимание на то, что в соответствии с действующим законодательством, выбор художественного оформления монументальных скульптурных изображений, увековечивающих историческое событие или память личности, возможен только по решению Государственной монументальной комиссии.

Комиссия также рассмотрела вопросы, связанные с увековечением памяти второго президента Абхазии Сергея Багапш и Народного поэта Иуа Когониа.

Джансух Нанба отметил, что задача комиссии - в кратчайшие сроки принять решение по благоустройству площади имени Сергея Багапша в Сухуме с установкой скульптурного изображения второго президента, и представить проект на рассмотрение главе государства.

В 2019 году большинство членов монументальной комиссии и общественность одобрили проект, представленный творческой группой «Ҳара ҳақалақь». Комиссия поручила авторам доработать проект в течение 10 рабочих дней с учетом мнения членов комиссии.

Члены комиссии решили объявить повторный международный конкурс на установку памятника Сергею Багапш в городе Очамчыра перед зданием Администрации района. Конкурс будет проводиться до февраля 2026 года.

В июле 2025 года руководством Республики Абхазия Государственной комиссии поручено объявить и провести повторный открытый конкурс на разработку эскизного проекта скульптурного изображения поэта Иуа Когониа в целях установки его в сквере имени И. Когониа, в том же месте, где ранее был установлен бюст поэту, разрушенный в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг.

Комиссией решено провести в течение месяца повторный конкурс на разработку памятника Иуы Когониа.

На основании решения Государственной монументальной комиссии Министерством культуры Абхазии в кратчайшие сроки будут объявлены условия проведения конкурсов.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 04 августа 2025 18:55

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « «НАРОДНЫЙ ФРОНТ» ПЕРЕДАЛ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ АБХАЗИИ В НИКАРАГУА ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВА, КУЛЬТУРЫ И ГАСТРОНОМИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.