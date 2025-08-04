В НИКАРАГУА ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВА, КУЛЬТУРЫ И ГАСТРОНОМИИ

Сухум. 4 августа 2025. Абхазия-Информ . В Республике Никарагуа, в городе Манагуа, прошел Международный фестиваль искусства, культуры и гастрономии. Мероприятие собрало представителей из более чем 40 стран мира. Республику Абхазия представляло Посольство Абхазии в Никарагуа.

В первый день гостей абхазского павильона, который традиционно пользуется интересом у граждан и гостей Никарагуа, угощали абхазской чачей, аджикой и сыром.

Абхазский павильон посетили советник президента Никарагуа Камила Ортега Мурильо, советник президента по внешней политике Иван Лара, мэр Манагуа Рейна Руеда, министр торговли Эрвин Колиндрес, министр туризма Мара Стотти, Министр по молодежной политике Дарлинг Кастро, посол России в Никарагуа Михаил Леденев и другие члены дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Никарагуа.

Во второй день на главной сцене фестиваля были показаны традиционные абхазские костюмы.