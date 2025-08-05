В КМ ОБСУДИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

На встрече обсуждались вопросы, связанные с реконструкцией и восстановлением объектов автодорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также ремонта объектов образования, культуры, здравоохранения во всех районах республики и городе Сухум, подлежащих к финансированию в 2025 году за счет средств республиканского бюджета.

Премьер-министр отметил, что программы капремонта и реконструкции объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры в числе ключевых приоритетов.

Он также обратил внимание руководителя ГК «Апсныргылара» на важность соблюдения качества выполняемых работ, сроков и требований государственного заказчика.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.