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Абхазия Информ

В КМ ОБСУДИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

Новости Вторник, 05 августа 2025 20:38
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В КМ ОБСУДИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

Сухум. 5 августа 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба встретился с начальником Управления капитального строительства Демиром Гамисония и гендиректором Госкомпании «Апсныргылара» Русланом Тванба.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с реконструкцией и восстановлением объектов автодорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также ремонта объектов образования, культуры, здравоохранения во всех районах республики и городе Сухум, подлежащих к финансированию в 2025 году за счет средств республиканского бюджета.

Премьер-министр отметил, что программы капремонта и реконструкции объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры в числе ключевых приоритетов.

Он также обратил внимание руководителя ГК «Апсныргылара» на важность соблюдения качества выполняемых работ, сроков и требований государственного заказчика.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 05 августа 2025 20:41

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