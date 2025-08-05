РОССИЙСКИЕ ВРАЧИ ПРОВОДЯТ ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В ЦРБ ГАЛСКОГО РАЙОНА
Сухум. 5 августа 2025. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба посетил больницу в Гале, чтобы лично посмотреть, как проходит прием пациентов российскими врачами.
Министр отметил, что Минздрав Абхазии и дальше будет делать все возможное, чтобы жители Абхазии могли получить качественную медицинскую помощь, включая сложные операции, как в республике, так и в России.
Этот полезный проект стал возможен благодаря совместным усилиям Минздрава Абхазии и России, «Народного фронта», «Команды Абхазии» и администрации Галского района.
«Медицинское сообщество России всегда рядом. Данный медицинский десант состоит из узкопрофильных специалистов высокого уровня. У пациентов есть возможность не только пройти и получить квалификационную помощь, но и дистанционно проконсультироваться», – сказал травматолог-ортопед, заслуженный врач ДНР Борис Сыченков.
Последнее от Super User
- ПЛАН ЗА 7 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН ГМС НА 124,2%
- В РДЮСШ ИГР СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
- ГРАЖДАНИН, ПРИМЕНИВШИЙ СИЛУ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКА ТАМОЖЕННОГО ПОСТА, ОСУЖДЕН К РЕАЛЬНОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
- ПЛЯЖИ В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ АБХАЗИИ СТАНУТ БЕЗОПАСНЕЕ
- УЧАСТНИКИ ЛАГЕРЯ «АХЬЫШЬТРАХЬ» ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ ИМЕНИ СЕРГЕЯ ДБАР В ГУДАУТЕ