РОССИЙСКИЕ ВРАЧИ ПРОВОДЯТ ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В ЦРБ ГАЛСКОГО РАЙОНА

Сухум. 5 августа 2025. Абхазия-Информ . Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба посетил больницу в Гале, чтобы лично посмотреть, как проходит прием пациентов российскими врачами.

Министр отметил, что Минздрав Абхазии и дальше будет делать все возможное, чтобы жители Абхазии могли получить качественную медицинскую помощь, включая сложные операции, как в республике, так и в России.

Этот полезный проект стал возможен благодаря совместным усилиям Минздрава Абхазии и России, «Народного фронта», «Команды Абхазии» и администрации Галского района.

«Медицинское сообщество России всегда рядом. Данный медицинский десант состоит из узкопрофильных специалистов высокого уровня. У пациентов есть возможность не только пройти и получить квалификационную помощь, но и дистанционно проконсультироваться», – сказал травматолог-ортопед, заслуженный врач ДНР Борис Сыченков.