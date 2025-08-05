ГОССТАНДАРТ ПРОВЕРЯЕТ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ НА ПРОДАЖУ КОНТРАФАКТНОГО АЛКОГОЛЯ
Сухум. 5 августа 2025. Абхазия-Информ. Отдел Потребнадзора Госстандарта продолжает плановые проверки объектов выносной торговли алкогольной продукции на предмет соблюдения требований качества и безопасности. Очередная инспекция прошла по торговым объектам, расположенным на ул. Акиртава в Сухуме, в районе, прилегающем к санаторию «Страна души».
В рамках проверки на девяти торговых точках были отобраны и направлены в лабораторию Госстандарта образцы алкогольной продукции для анализа.
По результатам исследований три образца не соответствовали установленным нормам по физико-химическим показателям.
Вся некачественная продукция – 85 литров – была оперативно снята с реализации и утилизирована.
Специалисты Потребнадзора также провели разъяснительную работу с продавцами: напомнили об обязательном соблюдении требований законодательства при реализации алкогольной продукции.
Контрольные мероприятия будут продолжены. Вся продукция, не соответствующая государственным стандартам (ГОСТ), будет немедленно изыматься из оборота.
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