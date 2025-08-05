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Абхазия Информ

ГОССТАНДАРТ ПРОВЕРЯЕТ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ НА ПРОДАЖУ КОНТРАФАКТНОГО АЛКОГОЛЯ

Новости Вторник, 05 августа 2025 21:03
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ГОССТАНДАРТ ПРОВЕРЯЕТ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ НА ПРОДАЖУ КОНТРАФАКТНОГО АЛКОГОЛЯ

Сухум. 5 августа 2025. Абхазия-Информ. Отдел Потребнадзора Госстандарта продолжает плановые проверки объектов выносной торговли алкогольной продукции на предмет соблюдения требований качества и безопасности. Очередная инспекция прошла по торговым объектам, расположенным на ул. Акиртава в Сухуме, в районе, прилегающем к санаторию «Страна души».

В рамках проверки на девяти торговых точках были отобраны и направлены в лабораторию Госстандарта образцы алкогольной продукции для анализа.

По результатам исследований три образца не соответствовали установленным нормам по физико-химическим показателям.

Вся некачественная продукция – 85 литров – была оперативно снята с реализации и утилизирована.

Специалисты Потребнадзора также провели разъяснительную работу с продавцами: напомнили об обязательном соблюдении требований законодательства при реализации алкогольной продукции.

Контрольные мероприятия будут продолжены. Вся продукция, не соответствующая государственным стандартам (ГОСТ), будет немедленно изыматься из оборота.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 05 августа 2025 21:06

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