УЧАСТНИКИ ЛАГЕРЯ «АХЬЫШЬТРАХЬ» ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ ИМЕНИ СЕРГЕЯ ДБАР В ГУДАУТЕ

Сухум. 5 августа 2025. Абхазия-Информ . Делегация участников лагеря «Ахьышьтрахь» посетила город-герой Гудауту. Ребята возложили цветы к памятникам павшим защитникам Родины и жертвам Латской трагедии.

Затем состоялась экскурсия в Государственный музей Отечественной войны имени С. П. Дбар.

Гости увидели архивные фотографии, письма, книги и личные вещи соотечественников из Турции, Сирии и Иордании.

Далее дети посетили концерт в районном Доме культуры.

Позднее делегация побывала на поляне Лыхнашта в селе Лыхны. Также участники лагеря посетили этнографический парк «Апсны» в селе Мгудзырхуа. Главной целью программы является – ознакомление с историей, бытом и культурой абхазов.