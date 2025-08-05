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Абхазия Информ

УЧАСТНИКИ ЛАГЕРЯ «АХЬЫШЬТРАХЬ» ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ ИМЕНИ СЕРГЕЯ ДБАР В ГУДАУТЕ

Новости Вторник, 05 августа 2025 21:06
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УЧАСТНИКИ ЛАГЕРЯ «АХЬЫШЬТРАХЬ» ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ ИМЕНИ СЕРГЕЯ ДБАР В ГУДАУТЕ

Сухум. 5 августа 2025. Абхазия-Информ. Делегация участников лагеря «Ахьышьтрахь» посетила город-герой Гудауту. Ребята возложили цветы к памятникам павшим защитникам Родины и жертвам Латской трагедии.

Затем состоялась экскурсия в Государственный музей Отечественной войны имени С. П. Дбар.

Гости увидели архивные фотографии, письма, книги и личные вещи соотечественников из Турции, Сирии и Иордании.

Далее дети посетили концерт в районном Доме культуры.

Позднее делегация побывала на поляне Лыхнашта в селе Лыхны. Также участники лагеря посетили этнографический парк «Апсны» в селе Мгудзырхуа. Главной целью программы является – ознакомление с историей, бытом и культурой абхазов.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 05 августа 2025 21:08

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