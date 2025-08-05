ПЛЯЖИ В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ АБХАЗИИ СТАНУТ БЕЗОПАСНЕЕ
Сухум. 5 августа 2025. Абхазия-Информ. Пляжный отдых в Абхазии станет безопаснее, в Галском районе будет проведен осмотр пляжей и прибрежных зон.
«У нашего пляжа есть определенные особенности сначала мелко, затем резко становится глубже, что создает сильные течения и подъемные волны», – рассказал глава администрации района Константин Пилия.
Он добавил, что, когда люди игнорируют риски, случаются трагедии. Так в минувшие выходные в море утонули молодая девушка и ее дядя.
В рамках совещания администрации муниципалитета была обсуждена необходимость выявления опасных участков и появление на берегу предупреждающих знаков. Также в планах обустройство одного пляжа, который будет безопасен для купания.
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