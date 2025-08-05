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Абхазия Информ

ГРАЖДАНИН, ПРИМЕНИВШИЙ СИЛУ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКА ТАМОЖЕННОГО ПОСТА, ОСУЖДЕН К РЕАЛЬНОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Новости Вторник, 05 августа 2025 21:12
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ГРАЖДАНИН, ПРИМЕНИВШИЙ СИЛУ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКА ТАМОЖЕННОГО ПОСТА, ОСУЖДЕН К РЕАЛЬНОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Сухум. 5 августа 2025. Абхазия-Информ. При прохождении таможенного контроля на посту МАПП Адлер гражданин России не предъявил по запросу сотрудника таможни документ, удостоверяющий личность, а также чек, подтверждающий приобретение товара для личного пользования. Выражаясь нецензурной бранью, мужчина ударил инспектора и предпринял попытку незаконно пройти через зону таможенного контроля.

Вступившим в законную силу приговором Адлерского районного суда г. Сочи гражданин признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). С учетом наличия отягчающего обстоятельства – рецидива преступлений, а также совершения виновником иного преступления, суд приговорил его к лишению свободы сроком на три года восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 05 августа 2025 21:41

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