ГРАЖДАНИН, ПРИМЕНИВШИЙ СИЛУ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКА ТАМОЖЕННОГО ПОСТА, ОСУЖДЕН К РЕАЛЬНОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Сухум. 5 августа 2025. Абхазия-Информ . При прохождении таможенного контроля на посту МАПП Адлер гражданин России не предъявил по запросу сотрудника таможни документ, удостоверяющий личность, а также чек, подтверждающий приобретение товара для личного пользования. Выражаясь нецензурной бранью, мужчина ударил инспектора и предпринял попытку незаконно пройти через зону таможенного контроля.

Вступившим в законную силу приговором Адлерского районного суда г. Сочи гражданин признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). С учетом наличия отягчающего обстоятельства – рецидива преступлений, а также совершения виновником иного преступления, суд приговорил его к лишению свободы сроком на три года восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.