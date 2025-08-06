В ГАГРЕ ИЗЪЯЛИ БЕЗАКЦИЗНУЮ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ . В ходе проведения профилактических мероприятий, сотрудники УБК и ТП ГТК РА осмотрели помещение бара отеля «Alex Resort Spa Hotel», расположенного в Гагре, ул. Званба, д. 1, входящее в ООО «Александрия-2», генеральным директором которого является Чернышев В. В., 1962 года рождения, зарегистрированный по адресу: РФ, г. Пятигорск.

В ходе осмотра помещения было обнаружено 18 бутылок алкогольной продукции различных наименований, без марок акцизного сбора РА, с маркировкой «ONLI FOR DUTY FREE».

Гражданин Чернышев пояснил, что изъятую продукцию он приобрел на территории г. Гагра у незнакомого ему ранее человека без товаросопроводительных документов с целью дальнейшей реализации в баре вышеуказанного отеля. Вину свою признал полностью и готов оплатить необходимую сумму штрафа.

По данным Управления таможенной статистики и анализа ГТК РА, общая рыночная стоимость изъятой продукции составляет 54 359 рублей.

Товар изъят. Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.