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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ФОТОВЫСТАВКА «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ»

Новости Среда, 06 августа 2025 16:58
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В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ФОТОВЫСТАВКА «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ»

Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. 12 августа в 18:00 в Сухуме откроется фотовыставка, организованная проектным офисом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Место проведения мероприятия: улица Званба 24, Центр «Проспект». Фотовыставка приурочена к Международному дню молодежи и станет ярким итогом фотоконкурса «Сельское хозяйство глазами молодежи».

Конкурс объединил молодых людей, которые через объектив камеры попытались передать подлинную, повседневную жизнь абхазских сел - с её трудом, ритмами, заботами и красотой. Это свежий и искренний взгляд молодого поколения на аграрный быт, на то, что обычно остается за кадром.

Каждый гость выставки сможет проголосовать за понравившиеся работы. Именно зрительское голосование определит трёх победителей конкурса.

Во время мероприятия гости также узнают о проектах ФАО в Абхазии и о том, как организация поддерживает местных фермеров – помогает развивать устойчивое сельское хозяйство и внедрять современные технологии.

В ходе голосования гости смогут продегустировать вино из эндемичного абхазского сорта винограда «Качич», который совместными усилиями ФАО и Ассоциации виноделов и виноградарей Абхазии сохраняется и возрождается. Также будет возможность попробовать европейские сыры, производство которых местные фермеры освоили благодаря обучающим тренингам ФАО. В завершение мероприятия гостей ждет фуршет с разнообразными угощениями.

Мероприятие пройдет в рамках проектов «Содействие экономической устойчивости женщин-фермеров в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО, и «Устойчивое развитие виноградарства и защита эндемичных сортов в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО совместно с Ассоциацией виноделов и виноградарей Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 06 августа 2025 17:05

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