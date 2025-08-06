ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «ЭКОСИСТЕМА. ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ»
Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. Две представительницы Абхазии продолжают активно участвовать во Всероссийском молодёжном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край», который проходит на территории Камчатского края.
Программа форума сфокусирована на трёх стратегических направлениях:
• Чистая энергия – участники разрабатывают проект геотермального снабжения для одного из объектов Камчатки. В этом процессе задействованы специалисты в области возобновляемых источников энергии и энергоаудита.
• Экотехнологии – создаётся «Индекс антропогенного влияния», который позволит оценивать степень воздействия человека на природную среду. Над этим проектом работают молодые биотехнологи и экологи.
• Экопросвещение – формируются сценарии реагирования на различные экологические угрозы. Экоактивисты и представители общественных организаций разрабатывают подходы к вовлечению населения и повышению экологической осведомлённости.
Цели форума:
• Формирование проактивного общества, способного эффективно реагировать на экологические вызовы.
• Продвижение принципов «зелёной» экономики и устойчивого развития.
• Повышение уровня экологической культуры и грамотности.
• Расширение взаимодействия между молодёжными экологическими организациями из разных регионов.
• Популяризация Камчатки как территории с передовым экологическим мышлением.
В этом году форум объединил 600 участников из разных регионов России, Абхазии, Малайзии, Филиппин и Индии. Республику Абхазия представляют Жанна Айба и Аида Габлия.