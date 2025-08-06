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Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «ЭКОСИСТЕМА. ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ»

Новости Среда, 06 августа 2025 16:38
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «ЭКОСИСТЕМА. ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ»

Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. Две представительницы Абхазии продолжают активно участвовать во Всероссийском молодёжном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край», который проходит на территории Камчатского края.

Программа форума сфокусирована на трёх стратегических направлениях:

• Чистая энергия – участники разрабатывают проект геотермального снабжения для одного из объектов Камчатки. В этом процессе задействованы специалисты в области возобновляемых источников энергии и энергоаудита.

• Экотехнологии – создаётся «Индекс антропогенного влияния», который позволит оценивать степень воздействия человека на природную среду. Над этим проектом работают молодые биотехнологи и экологи.

• Экопросвещение – формируются сценарии реагирования на различные экологические угрозы. Экоактивисты и представители общественных организаций разрабатывают подходы к вовлечению населения и повышению экологической осведомлённости.

Цели форума:

• Формирование проактивного общества, способного эффективно реагировать на экологические вызовы.

• Продвижение принципов «зелёной» экономики и устойчивого развития.

• Повышение уровня экологической культуры и грамотности.

• Расширение взаимодействия между молодёжными экологическими организациями из разных регионов.

• Популяризация Камчатки как территории с передовым экологическим мышлением.

В этом году форум объединил 600 участников из разных регионов России, Абхазии, Малайзии, Филиппин и Индии. Республику Абхазия представляют Жанна Айба и Аида Габлия.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 06 августа 2025 16:42

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