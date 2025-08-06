500 НОВЫХ МУСОРНЫХ УРН УСТАНОВЯТ В СУХУМЕ
Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. Администрация города Сухум сообщает о замене старых урн на новые модели. На начальном этапе, уже изготовлено и размещено около семидесяти новых урн, объемом 60 литров каждая. Их установили преимущественно в наиболее оживленных зонах столицы. Всего мэрия установит 500 урн на улицах Сухума.
«Поддержание чистоты и порядка – важная задача, как администрации города, так и каждого жителя столицы. Постепенно движемся к намеченной цели. Планомерно обновляем автопарк коммунальных служб, тестируем новые методы уборки, сейчас приступили к обновлению урн, которые не только дополнят эстетический облик Сухума, но и будут способствовать сохранению чистоты на улицах», – отмечают коммунальщики столичной мэрии.
Дизайн урн был разработан архитекторами столицы. Все они изготовлены на территории республики.
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