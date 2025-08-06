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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ФИНАЛИСТАМИ «КОМАНДЫ АБХАЗИИ»

Новости Среда, 06 августа 2025 16:29
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В СУХУМЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ФИНАЛИСТАМИ «КОМАНДЫ АБХАЗИИ»

Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко встретились с финалистами конкурса управленцев «Команда Абхазии». Встреча стала итоговой точкой масштабной образовательной программы и площадкой для обсуждения реальных инициатив, способных изменить жизнь в республике.

Участники представили проекты, разработанные в рамках образовательной программы мастерской управления «Сенеж». Инициативы охватывают ключевые направления – социальную сферу, экологию, туризм и культуру – и направлены на повышение качества жизни граждан страны.

Приветствуя участников встречи, Бадра Гунба отметил активную позицию конкурсантов и важность их инициатив.

«Я верю в то, что люди, которые стремятся улучшить качество жизни в нашей стране, имеют огромный потенциал», – подчеркнул он.

В этом году конкурс собрал более 3 тысяч заявок, из которых в финал вышли свыше 80 молодых управленцев. Подобные инициативы не только раскрывают кадровый потенциал страны, но и формируют новое поколение лидеров, готовых работать на благо республики.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 06 августа 2025 16:35

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