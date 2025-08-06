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Абхазия Информ

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ ОТКРОЕТСЯ В СУХУМЕ 18:30

Новости Среда, 06 августа 2025 16:25
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ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ ОТКРОЕТСЯ В СУХУМЕ 18:30

Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. На набережной Сухума завершаются последние приготовления к фестивалю национальной кухни.

С раннего утра представители всех семи районов и города Сухум обустраивают стенды украшают их, готовятся продемонстрировать свою продукцию.

Фестиваль «откроет свои двери» для посетителей к 18:30.

Каждый стенд будет оснащён QR-кодом, с помощью которого посетители смогут онлайн-проголосовать за лучшее застолье. Итоги голосования планируют подвести 7 августа.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 06 августа 2025 16:28

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