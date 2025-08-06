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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ КИРИЕНКО

Новости Среда, 06 августа 2025 16:22
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БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ КИРИЕНКО

Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с первым заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко. Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества и шаги по дальнейшему укреплению абхазо-российских отношений.

«Уважаемый Сергей Владиленович! Добро пожаловать в столицу Абхазии. Сухум рад вас видеть. Буквально недавно мы встречались в Крыму, в арт-кластере «Таврида». Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Вас за возможности, которые вы предоставляете нашей молодёжи. Мне было очень отрадно наблюдать, как талантливая российская и абхазская молодёжь совместно реализовывает свои идеи», – сказал Гунба.

Президент с удовлетворением отметил, что сегодня возобновится морское сообщение между Сочи и Сухумом.

В свою очередь Кириенко поблагодарил президента Абхазии за приглашение и гостеприимный приём.

«Рад снова быть в Абхазии. У нас накопилось большое количество решений, по которым самое время подвести итоги. Это – и морское сообщение, и первый этап реконструкции набережной, и многое другое», – сказал Кириенко.

Затем Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили набережную Сухума.

В рамках посещения набережной Сухума стороны проинспектировали ход реализации договоренностей по её реконструкции.

Обсуждены этапы обновления – установка динамической подсветки, создание муралов и развитие яхт-клуба «Амра».

Особое внимание уделено эстетике, доступности и туристическому потенциалу пространства.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 06 августа 2025 16:58

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