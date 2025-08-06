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Абхазия Информ

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПРИБЫЛ В АБХАЗИЮ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Новости Среда, 06 августа 2025 16:20
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СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПРИБЫЛ В АБХАЗИЮ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретил в международном аэропорту «Сухум» имени Владислава Ардзинба первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко.

Стороны планируют обсудить ряд важных вопросов, включая реализацию совместных социальных проектов, финансируемых при поддержке России.

В программе – рабочие совещания, посещение предприятий, а также объектов культурной и туристической инфраструктуры.

Это уже второй визит Сергея Кириенко за последний месяц. В ходе предыдущей поездки, состоявшейся 10-11 июля, обсуждались вопросы социально-экономического сотрудничества и энергетики.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 06 августа 2025 16:22

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