СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПРИБЫЛ В АБХАЗИЮ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Стороны планируют обсудить ряд важных вопросов, включая реализацию совместных социальных проектов, финансируемых при поддержке России.

В программе – рабочие совещания, посещение предприятий, а также объектов культурной и туристической инфраструктуры.

Это уже второй визит Сергея Кириенко за последний месяц. В ходе предыдущей поездки, состоявшейся 10-11 июля, обсуждались вопросы социально-экономического сотрудничества и энергетики.