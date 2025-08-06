СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПРИБЫЛ В АБХАЗИЮ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретил в международном аэропорту «Сухум» имени Владислава Ардзинба первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко.
Стороны планируют обсудить ряд важных вопросов, включая реализацию совместных социальных проектов, финансируемых при поддержке России.
В программе – рабочие совещания, посещение предприятий, а также объектов культурной и туристической инфраструктуры.
Это уже второй визит Сергея Кириенко за последний месяц. В ходе предыдущей поездки, состоявшейся 10-11 июля, обсуждались вопросы социально-экономического сотрудничества и энергетики.
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