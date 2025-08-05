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Абхазия Информ

ПЛАН ЗА 7 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН ГМС НА 124,2%

Новости Вторник, 05 августа 2025 21:19
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ПЛАН ЗА 7 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН ГМС НА 124,2%

Сухум. 5 августа 2025. Абхазия-Информ. За июль 2025 года, за счет деятельности Государственной миграционной службы Республики Абхазия в государственный бюджет поступило свыше 30 млн руб. Выполнение составило 156,7%.

За отчетный период, в отношении иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство Республики Абхазия, составлено 94 административных материала.

Двое иностранных граждан были подвергнуты административному выдворению за пределы Абхазии.

За 7 месяцев 2025 года, в Госбюджет от деятельности ГМС поступило 134,592 млн руб.

Плановые показатели выполнены на 124,2%.

Составлен 301 административный материал в связи с нарушением миграционного законодательства.

Выдворено за пределы Абхазии 26 иностранных граждан.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 05 августа 2025 21:44

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