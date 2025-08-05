ПЛАН ЗА 7 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН ГМС НА 124,2%
Сухум. 5 августа 2025. Абхазия-Информ. За июль 2025 года, за счет деятельности Государственной миграционной службы Республики Абхазия в государственный бюджет поступило свыше 30 млн руб. Выполнение составило 156,7%.
За отчетный период, в отношении иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство Республики Абхазия, составлено 94 административных материала.
Двое иностранных граждан были подвергнуты административному выдворению за пределы Абхазии.
За 7 месяцев 2025 года, в Госбюджет от деятельности ГМС поступило 134,592 млн руб.
Плановые показатели выполнены на 124,2%.
Составлен 301 административный материал в связи с нарушением миграционного законодательства.
Выдворено за пределы Абхазии 26 иностранных граждан.
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