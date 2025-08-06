 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИЮ ЗАПУСТЯТ ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ ИЗ ПЕТЕРБУРГА

Новости Среда, 06 августа 2025 17:32
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИЮ ЗАПУСТЯТ ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ ИЗ ПЕТЕРБУРГА

Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. Прямые авиарейсы из Петербурга в Абхазию запустят с четверга, 14 августа. Продажу туров с такими перелётами открыли туроператоры. Ранее долететь до Сухума из Северной столицы можно было только с пересадками.

Согласно данным сервиса Яндекс Путешествия, первые прямые рейсы на Airbus A330 авиакомпании iFly запланированы на 14 и 20 августа. Затем они также продолжатся.

Стоимость перелёта составит около 20 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.

1 мая 2025 года международный аэропорт Сухума имени Владислава Ардзинба официально открылся в Абхазии после реконструкции. Первый регулярный рейс из Москвы приземлился в Сухуме после 32-летнего перерыва.

После открытия аэропорта Абхазия лидировала среди зарубежных пляжных направлений на этот летний сезон. Число бронирований выросло в несколько раз.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 06 августа 2025 17:43

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЖЕНСКАЯ КОМАНДА «БК СПАРТАК СУХУМ» ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА «НОЧНАЯ ЛИГА 4Х4» В СУХУМЕ ПОЯВИЛАСЬ ИНКЛЮЗИВНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.