В АБХАЗИЮ ЗАПУСТЯТ ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ ИЗ ПЕТЕРБУРГА

Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ . Прямые авиарейсы из Петербурга в Абхазию запустят с четверга, 14 августа. Продажу туров с такими перелётами открыли туроператоры. Ранее долететь до Сухума из Северной столицы можно было только с пересадками.

Согласно данным сервиса Яндекс Путешествия, первые прямые рейсы на Airbus A330 авиакомпании iFly запланированы на 14 и 20 августа. Затем они также продолжатся.

Стоимость перелёта составит около 20 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.

1 мая 2025 года международный аэропорт Сухума имени Владислава Ардзинба официально открылся в Абхазии после реконструкции. Первый регулярный рейс из Москвы приземлился в Сухуме после 32-летнего перерыва.

После открытия аэропорта Абхазия лидировала среди зарубежных пляжных направлений на этот летний сезон. Число бронирований выросло в несколько раз.