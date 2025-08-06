В СУХУМЕ ПОЯВИЛАСЬ ИНКЛЮЗИВНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ . В рамках реализации проекта «Доступная страна души» в Сухуме открылась современная инклюзивная набережная, созданная для обеспечения комфортных условий отдыха и реабилитации людей с ограниченными возможностями.

Этот проект реализован благодаря активному сотрудничеству финалистки конкурса «Команда Абхазии» Русланы Гергедава, Администрации Сухума и российской общественной организации «Народный фронт».

Инклюзивная набережная оборудована с учетом всех современных стандартов доступности: пандусами, специальными дорожками, зонами для отдыха и реабилитации, а также средствами для комфортного пребывания и безопасного пользования всеми его зонами.

Открытие инклюзивной набережной – это не только создание физической инфраструктуры, но и символ признания прав каждого человека на полноценную жизнь и отдых. Этот проект способствует развитию социальной интеграции, повышению уровня жизни людей с ограниченными возможностями и их семей.

Это первый шаг в реализации проекта «Доступная страна души» и пример успешного взаимодействия государства, российских общественных организаций, бизнеса и гражданского общества в вопросах социальной ответственности.