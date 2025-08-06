В АБХАЗИИ ГОТОВИТСЯ К ЗАПУСКУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «АБХАЗСКИЙ РУБЕЖ»
Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. Новый масштабный спортивный проект презентовал финалист «Команды Абхазии» Георгий Габуния на встрече с президентом Бадрой Гунба и первым замруководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко.
Сейчас ведётся подготовка локации в селе Адзюбжа – создаётся комплекс препятствий, включающий природные и искусственные элементы. Запуск намечен на ноябрь.
«Мы хотим в рамках этой работы укрепить патриотический дух, укрепить командное взаимодействие. Помимо этого, мы хотим развивать Очамчырский район путем вовлечения местного населения в реализацию проекта», – рассказал Георгий Габуния.
По его словам, «Абхазский рубеж» – не только про спорт, но и знакомство с национальной культурой. Участников ждут мастер-классы, концерты и насыщенная этнопрограмма. Ожидается приезд спортсменов из России и стран ближнего зарубежья. Проект рассчитан на развитие внутреннего туризма, в том числе в межсезонье.
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