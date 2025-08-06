КУРОРТЫ АБХАЗИИ ОБОШЛИ ТУРЦИЮ ПО ЦЕНЕ И ВЫЗВАЛИ КРИТИКУ РОССИЯН
Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. Абхазия постепенно теряет статус дешевого направления для отдыха. Цены на курортах республики в 2025 году выросли настолько, что сравнялись, а в некоторых случаях и превысили стоимость отдыха в Турции. С учетом качества сервиса ситуация вызывает закономерное удивление у путешественников.
Сегодня неделя проживания в четырехзвездочном отеле с системой «все включено» для двоих в Абхазии обходится минимум в 110 тысяч рублей. Аналогичный тур в Турцию можно найти за 100 тысяч рублей. При этом разница в качестве сервиса остается существенной, обращают внимание туристы.
Турецкие отели предлагают отработанные годами стандарты обслуживания. Вместе с тем, курорты Абхазии часто не могут похвастаться современной инфраструктурой. В частности, туристы обращают внимание на устаревшие номера, ограниченное меню в ресторанах и не всегда профессиональное обслуживание.
Таким образом, целесообразность отдыха в республике, с учетом ценовой политики, остается под вопросом. На этом фоне турецкие отели намерены скидками переманить туристов из России. Однако, по словам местных чиновников, пока это не удается сделать.
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