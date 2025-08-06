«КОМЕТА» ОТПРАВИЛАСЬ В ПЕРВЫЙ ТЕСТОВЫЙ РЕЙС ПО МАРШРУТУ СОЧИ-СУХУМ
Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. Пассажирское судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович» («Комета 120М») совершило пробный рейс из Сочи в Сухум. Как сообщили в Минтрансе России, скоростное судно способно перевозить до 120 пассажиров, а время в пути составляет всего 2,5 часа.
Напомним, 10 июля на встрече президент республики Бадра Гунба, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и директор Азово-Черноморского филиала ФГУП «Росморпорт» Анна Фоменко сообщили, что проект станет частью стратегии по развитию транспортной интеграции и туристического потенциала региона.
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