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Абхазия Информ

«КОМЕТА» ОТПРАВИЛАСЬ В ПЕРВЫЙ ТЕСТОВЫЙ РЕЙС ПО МАРШРУТУ СОЧИ-СУХУМ

Новости Среда, 06 августа 2025 17:53
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«КОМЕТА» ОТПРАВИЛАСЬ В ПЕРВЫЙ ТЕСТОВЫЙ РЕЙС ПО МАРШРУТУ СОЧИ-СУХУМ

Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. Пассажирское судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович» («Комета 120М») совершило пробный рейс из Сочи в Сухум. Как сообщили в Минтрансе России, скоростное судно способно перевозить до 120 пассажиров, а время в пути составляет всего 2,5 часа.

Напомним, 10 июля на встрече президент республики Бадра Гунба, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и директор Азово-Черноморского филиала ФГУП «Росморпорт» Анна Фоменко сообщили, что проект станет частью стратегии по развитию транспортной интеграции и туристического потенциала региона.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 06 августа 2025 17:59

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