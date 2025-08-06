АЖД СУДИТСЯ С ПОСТАВЩИКАМИ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ

Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ . В Арбитражном суде идет судебный процесс, в ходе которого РУП «Абхазские железные дороги» судятся с ООО «СП Путь-А». Последнее в 2019 году поставило АЖД электропоезда на сумму 18 млн. 13 тыс. руб., сообщается на сайте АЖД.

После обследования поездов, специалисты пришли к заключению о том, что они не отвечают требованиям безопасности, не пригодны к эксплуатации ввиду того, что достигли своего предельного срока службы. В этой связи «АЖД» было принято решение об отказе производить оплату за устаревшие и представляющие опасность поезда.

В связи с указанными обстоятельствами ООО СП «Путь-А» обратилось в суд с заявлением о взыскании задолженности, а также пени по договору поставки.

Решением Арбитражного суда от 02 мая 2024 года исковое заявление было удовлетворено. Согласно решению в пользу ООО «СП Путь-А» подлежит взысканию с абхазских железных дорог задолженность в размере 34 046 401 рубль. Данное решение было утверждено судами кассационной и надзорной инстанции Арбитражного суда Республики Абхазия.

Между тем, оперативным отделом Службы государственной безопасности Республики Абхазия, осуществляющим соответствующий контроль за стратегическим объектом «Абхазскими железными дорогами», был собран материал и направлен в следственное управление МВД Республики Абхазия для организации процессуальной проверки и принятия решения в отношении лиц, виновных в приобретении электропоездов, не подлежащих эксплуатации.

25 июня 2025 года следователем следственного управления МВД руководители указанного выше Общества (Агрба) и РУП «АЖД» (Вартагава) были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 2 стати 196 УК Республики Абхазия, по признакам использования своих полномочии, вопреки законным интересам РУП «АЖД», выразившихся в причинении значительного ущерба интересам абхазских железных дорог.

Однако, в связи с истечением пяти лет с момента совершения преступления, органом расследования было отказано в возбуждении уголовного в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Поставщики электропоездов, в том числе руководство ОАО «РЖД» в ходе расследования подтвердили об осведомленности покупателей электропоездов о том, что они достигли своего предельного срока службы и не подлежат допуску на инфраструктуру ОАО «РЖД».

Данное решение следователя абхазской железной дороги дало возможность обратиться в суд с заявлением о пересмотре судебного акта на основании которого, на них было возложено взыскание и заморожены счета, то есть созданы препятствия для нормального функционирования, так как при заключении сделки имел место криминал.

С таким поворотом событий не согласился руководитель ООО «Путь-А», и в судебном порядке настоял на том, чтобы его вина была установлена вступившим в законную силу приговором суда, а не постановлением следователя. В связи с чем, дабы не нарушить его право на доступ к правосудию, гарантированный Конституцией, в отношении него заново начата уголовно-процессуальная деятельность по итогам которого суду предстоит поставить точку в его виновности либо невиновности.

Сегодня, 05 августа 2025 года Арбитражный суд Республики Абхазия под председательством судьи Людмилы Амичба рассмотрело заявление «РУП», чьи интересы представляет адвокатское бюро «Азинхъчара», об отмене решения Арбитражного суда РА от 02 мая 2024 года и возобновлении производства по делу, одновременно были заявлены обеспечительные меры в виде разблокирования счетов предприятия, чтобы абхазской железной дороге до окончания предварительного расследования и судебного разбирательства в отношении руководителя ООО СП «Путь-А», дать возможность осуществлять деятельность без ограничений.

В самом начале судебного разбирательства сторона РУП «АЖД» заявило ходатайство о приостановлении исполнительного производства, по основаниям того, что ООО «СП Путь-А» не осуществляет хозяйственную деятельность и является убыточной организацией по отчетам, представленным в государственные органы.

В этой связи, если исполнить решение суда и зачислить на их счет денежные средства, то в случае признание при новом разбирательстве требовании истца незаконным, то у РУП «АЖД» при таком финансов состоянии истца не будет возможности вернуть указанные средства.

Против приостановления исполнительного производства возражала сторона истца - ООО «СП Путь-А», мотивируя тем, что решение суда вступило в силу и его необходимо исполнять.

По итогам судебного разбирательств Арбитражный суд Республики Абхазия под председательством судьи Людмилы Амичба огласило решение в соответствии с которым удовлетворены требования РУП «АЖД» об отмене судебного акта, на основании которого выписан исполнительный лист по вновь открывшимся обстоятельствам и приостановлено исполнительное производство, которым были заблокированы счета РУП «АЖД» до окончания повторного рассмотрения дела (искового заявления ООО «СП Путь-А» к РУП «АЖД» о взыскании долга по договору поставки 2019 года 2-х составов электропоездов) по существу.