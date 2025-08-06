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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ И РОССИЙСКИЕ УЧЁНЫЕ ИССЛЕДУЮТ ЗАТОПЛЕННЫЙ РИМСКИЙ ГОРОД В СУХУМСКОЙ БУХТЕ

Новости Среда, 06 августа 2025 18:09
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АБХАЗСКИЕ И РОССИЙСКИЕ УЧЁНЫЕ ИССЛЕДУЮТ ЗАТОПЛЕННЫЙ РИМСКИЙ ГОРОД В СУХУМСКОЙ БУХТЕ

Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. Экспедиция российских и абхазских учёных продолжает изучать древние укрепления на дне Сухумской бухты. В проекте участвуют специалисты Института востоковедения Российской академии наук, Севастопольского государственного университета и Абхазского государственного музея, сообщает сайт Севастопольского госуниверситета.

Исследования проводятся в районе, где, по мнению археологов, во II веке н. э. располагался римский город Себастополис. В зоне подводных работ находятся остатки крепостных сооружений, частично ушедших под воду в результате повышения уровня Чёрного моря за последние две тысячи лет.

«Эти исследования очень важны, так как проливают свет на моменты истории Абхазии и всего Восточного Причерноморья», – отметил директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа, руководящий экспедицией с абхазской стороны.

Современное оборудование позволило зафиксировать точное расположение двух башен, находящихся на расстоянии около 100 метров друг от друга. Сейчас они погружены на глубину более двух с половиной метров. Учёные обследовали круглую башню, сохранившуюся практически полностью, и угловую башню, от которой остался развал камней. Также были выявлены фрагменты стен, соединяющих эти сооружения, и перпендикулярная стена, уходящая в сторону берега.

По словам директора Центра морских исследований и технологий СевГУ Виктора Двухшорстнова, работы осложняются слабой видимостью из-за взвесей реки Басла, впадающей в бухту рядом с раскопками.

«Однако возможности современной техники позволяют проводить исследования даже при почти полном отсутствии видимости», – отметил он.

Руководитель экспедиции с российской стороны, доцент кафедры «Востоковедения» СевГУ, заведующий Центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья ИВ РАН Виктор Лебединский подчеркнул: «Морские исследования позволяют получить уникальный материал и изучить памятники, недоступные для проведения полевых работ. В настоящий момент мы имеем уникальную возможность исследовать древние крепостные сооружения, почти полностью находящиеся под водой».

Полученные данные станут основой для проведения полномасштабных раскопок, которые планируется организовать в 2026 году. Археологи планируют продолжить работы как на морском дне, так и в прибрежной зоне. Виктор Лебединский выразил надежду, что предстоящие раскопки позволят ответить на вопросы о структуре и местоположении крепостных сооружений Себастополиса. Кроме того, экспедиция создаёт базу для междисциплинарной подготовки студентов СевГУ.

Особый интерес район вызывает и благодаря находке уникальной античной стелы, датируемой V веком до н. э. Артефакт был обнаружен в устье реки Басла и сегодня хранится в Абхазском государственном музее. Эта находка относится к периоду существования древнегреческого города Диоскурия, местоположение которого пока остаётся неизвестным.

Экспедиция проходит в рамках научного проекта «Комплексные морские междисциплинарные исследования на НИС «Пионер-М» в шельфовой зоне и континентальном склоне Чёрного моря в условиях антропогенного воздействия и климатических изменений» (FEFM-2024-0013).

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 06 августа 2025 18:11

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