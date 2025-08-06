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Абхазия Информ

КИРИЕНКО ПРИЗВАЛ РАЗВИВАТЬ КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ТУРИЗМ В АБХАЗИИ

Новости Среда, 06 августа 2025 18:11
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КИРИЕНКО ПРИЗВАЛ РАЗВИВАТЬ КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ТУРИЗМ В АБХАЗИИ

Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Уникальность Абхазии необходимо внедрить в развитие круглогодичного туризма в республике, сделав упор на исторический, экологический и другие виды туризма в период межсезонья. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе защиты проектов финалистов конкурса «Команда Абхазии».

«Едут в Абхазию в летнее время, октябрь закончился и все, в ноябре, в декабре никто не поедет. Для этого нужно прививать интерес к тому, что Абхазия – это не только пляжный отдых. В Абхазии огромное количество интересных мест и с точки зрения фантастической природы, и с точки зрения исторических памятников, с точки зрения религиозных памятников, с точки зрения туристических, спортивных маршрутов», – сказал Кириенко.

Он отметил, что проект по развитию туризма в Абхазии необходимо ориентировать на специфику отдыха в стране, не связанную с пляжным отдыхом и уникальность самой республики с точки зрения традиций и истории.

«Если уж человек доехал, должна быть возможность отвезти его к уникальным водопадам, каньонам, пещерам. Сделайте так, чтобы неделю отсюда уехать не мог», – резюмировал он.

Проект развития туризма в Абхазии представил Георгий Габуния. Он называется «Абхазский рубеж» и предполагает проведение спортивно-приключенческих соревнований, включающих прохождение полосы препятствий протяженностью 3-5 км в живописной горно-лесистой местности с преодолением сложных участков типа грязевых коридоров, переправ, веревочных трасс и скалистых склонов. По его словам, определено место создания комплекса в селе Адзюбжа Очамчырского района. Проект запустят в ноябре, ожидается участие спортсменов из России и стран ближнего зарубежья. Программой предусмотрены мастер-классы, концерты и знакомство с местными традициями.

О конкурсе

В Абхазии проходит защита проектов финалистов конкурса «Команда Абхазии». В мероприятии принимает участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ. Проекты направлены на развитие социальной, экологической, туристической и культурной сфер.

С февраля по апрель в Абхазии впервые проводился конкурс управленцев при поддержке платформы «Россия – страна возможностей». Свои проекты в Сухуме представляют 10 финалистов конкурса управленцев «Команда Абхазии».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 06 августа 2025 18:16

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