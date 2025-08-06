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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ СОЗДАДУТ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОВЗ

Новости Среда, 06 августа 2025 18:16
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В АБХАЗИИ СОЗДАДУТ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОВЗ

Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Власти Абхазии намерены разработать целевую программу поддержки реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщил президент Абхазии Бадра Гунба, обсуждая тему необходимости развития мер реабилитации с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

«Мы обязательно разработаем целевую программу поддержки реабилитации, – сказал Гунба.

В Абхазии проходит защита проектов финалистов конкурса «Команда Абхазии». В мероприятии принимает участие Кириенко. Проекты направлены на развитие социальной, экологической, туристической и культурной сфер. Вопрос необходимости реабилитации людей с ОВЗ инициировал Кириенко после презентации проекта «Доступная страна души» – одним из финалистов конкурса.

«Давайте посмотрим, как в это максимально вовлекать бизнес. Это как раз работа общественных организаций. Власть может задать нормативные требования, а вот требования морально-этические задает общество. Посмотрите не только безбарьерную среду, но и реабилитацию. Здесь нужны и государственные меры. Всегда очень большую роль и очень важный пример задают некоммерческие организации. Мы вместе подумаем, как помочь», – сказал Кириенко после презентации проекта.

Он отметил, что Россия готова оказать Абхазии помощь в формировании необходимой нормативно-правовой базы по вовлечению волонтеров в работу с людьми с ОВЗ. Кириенко также отметил, что вопрос формирования в Абхазии безбарьерной среды и реабилитации людей с ОВЗ имеет актуальность в связи с тем, что в республике проживает много ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и участников специальной военной операции.

С февраля по апрель в Абхазии впервые проводился конкурс управленцев «Команда Абхазии» при поддержке платформы «Россия – страна возможностей». Десять финалистов конкурса управленцев «Команда Абхазии» представляют свои проекты в Сухуме.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 06 августа 2025 18:38

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