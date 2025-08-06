АБХАЗИЯ НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН: МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ ПРЕДСТАВИЛИ АМБИЦИОЗНЫЕ ПРОЕКТЫ

Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ . Финалисты первого сезона конкурса управленцев «Команда Абхазии» представили свои проекты президенту страны Бадре Гунба и первому заместителю главы Администрации президента России Сергею Кириенко. Инициативы, разработанные в рамках образовательной программы «Мастерская управления «Сенеж»», охватывают ключевые сферы: от туризма и экологии до социальной поддержки и культуры. Эти проекты не просто идеи, а продуманные шаги к созданию более современной, доступной и привлекательной Абхазии.

Туристический потенциал: новый подход к привлечению гостей

Проект «Абхазский рубеж», представленный Георгием Габуния, предлагает новый формат спортивного туризма – приключенческие соревнования с прохождением полосы препятствий длиной 3-5 км. Трасса будет пролегать по живописной горно-лесистой местности и включать в себя грязевые коридоры, переправы, веревочные трассы и скалистые склоны.

«Сейчас идет подготовка локаций и создание комплекса препятствий, сочетающих природные и искусственные элементы», – отметил он.

Габуния подчеркнул, что «Абхазский рубеж» – это не только спорт, но и возможность для туристов познакомиться с национальной культурой и местными традициями.

По мнению Кириенко, это хорошая идея, способная сделать туристический поток более равномерным.

«Доступная Страна души»: инклюзивный туризм

Руслана Гергедава представила проект «Доступная Страна души», который направлен на создание условий для свободного и безопасного передвижения людей с инвалидностью, пожилых и других уязвимых групп по туристическим объектам и природным зонам.

Проект уже реализуется при поддержке российского «Народного фронта». В рамках инициативы уже открыт инклюзивный пляж в Сухуме. К концу 2026 года в столице планируют оборудовать ещё шесть таких пляжей, а по всей республике – построить около трёх тысяч пандусов.

Сергей Кириенко считает, что доступность должна быть комплексной: от инклюзивного пляжа до адаптированного транспорта и пандусов в каждом новом заведении. По его мнению, это не только вопрос удобства, но и цивилизованного подхода. Предложение Кириенко провести «эксперимент» с чиновниками в инвалидных колясках подчеркивает, насколько важна практическая проработка вопроса: «Мы делали такие вещи в Москве. Они очень хорошо прочищают голову».

Президент Бадра Гунба пообещал, что проект получит государственную поддержку.

«Экологический патруль»: борьба с мусором

Вячеслав Попов представил проект «Экологический патруль», направленный на ликвидацию стихийных мусорных свалок. Участники проекта смогут фиксировать свалки через специальный телеграм-бот, который после модерации будет отмечать их на карте Абхазии. Далее волонтеры и местные администрации смогут организовать их уборку.

Президент поддержал эту инициативу, а Сергей Кириенко добавил, что «большая свалка начинается с малой».

«Если каждый предприниматель будет заинтересован в чистоте не только своего объекта, но и в порядке на территории вокруг, то эффект будет намного выше. Можно ввести рейтинговую систему оценок, от которых будет зависеть деловая репутация», – считает он.

Бадра Гунба предложил подключить к реализации проекта органы местного управления.

«Свет культуры»

Проект Анжелики Вертикян направлен на преобразование визуального облика Сухума и других городов с помощью стрит-арта и светового дизайна. Предполагается создание серии мини-муралов с национальными мотивами, художественная подсветка зданий, организация фестивалей и конкурсов уличного искусства, а также создание интерактивной карты городских арт-объектов.

«Многие объекты культурного наследия остаются в тени, они не воспринимаются как ценность, особенно молодыми людьми и туристами. Реализация проекта привлечет их внимание», – уверена она.

Президент поддержал инициативу, а Сергей Кириенко порекомендовал проработать подсветку не только зданий, но и объектов природы, особенно в исторических частях городов республики.

«Комфорт и безопасность»

Главная цель проекта – улучшение городской среды. Автор инициативы Тимур Ласурия отметил, что запланирована реализация бесплатного доступа к WI-FI на набережной Махаджиров после ее реконструкции, строительство спасательных вышек и пандусов и создание «улицы апельсиновых деревьев» для привлечения туристов.

Президент поддержал идею и предложил включить в зону бесплатного доступа к интернету вокзалы и аэропорт:

«У наших гостей должна быть возможность связаться со своими близкими сразу после приезда в Абхазию», – считает он.

Кириенко добавил, что можно использовать не только апельсины, но и другие цветущие растения в зависимости от сезона.

«Волонтерский центр»

По словам автора проекта Саманты Делба, основная задача – создать площадку для объединения неравнодушных людей для реализации их инициатив. На данный момент готовится проектно-сметная документация, налаживаются связи с руководством Добро.рф для методологической поддержки и использования современной электронной системы учета волонтерской деятельности.

Сергей Кириенко подчеркнул, что вся необходимая помощь со стороны коллег из России будет оказана.

«Детские комнаты в поликлиниках»

По мнению координатора проекта Эммы Колбая, реализация инициативы создаст комфортные, безопасные и инклюзивные пространства для детей в поликлиниках в период ожидания приема врача или лечения.

Проект осуществляется при поддержке министерства здравоохранения Абхазии. Детские комнаты появятся в Сухуме, Гагрском и Галском районах осенью этого года.

Бадра Гунба считает, что такие комнаты необходимо открыть в медучреждениях по всей стране.

«Социальное такси»

Как отметил координатор проекта Руслан Ласурия, создание функциональной службы социального такси будет включать в себя систему бронирования, диспетчеризации и эксплуатации специализированных автомобилей для маломобильных граждан. Служба будет работать при Министерстве социального обеспечения, а сам проект реализуется при поддержке «Народного фронта», волонтеров и Нижегородской области.

Конкурс «Гостеприимная Абхазия»

Координатор проекта Максим Гунба отметил, что конкурс, который начнется с 7 августа, направлен на повышение туристической привлекательности, создание новых рабочих мест и выявление полезных туристических инициатив.

Принять в нем участие может любой, кто имеет отношение к туризму – от студентов профильного факультета до турагентств, победителями станут 20 человек.

По словам Кириенко, Россия окажет грантовую поддержку каждому финалисту в размере 1 миллиона рублей.

«Если этого не хватит, то можно будет организовать приоритетное получение кредита в российском банке», – сказал он.

Кириенко также предложил увеличить количество победителей конкурса до 50, если проекты будут перспективными.

Об этом сообщает Апсныпресс.