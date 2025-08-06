В СУХУМ ПРИБЫЛА «КОМЕТА» ИЗ СОЧИ

Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ . Пассажирское судно на подводных крыльях прибыло из Сочи в Сухумский морской порт. «Комету» вместе с горожанами встречали президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин, члены Парламента и Правительства.

Тестовый рейс «Кометы» стартовал из Сочи в 15:00. Теплоход шел вдоль береговой линии до Сухума 145 км. Время в пути судна «Космонавт Павел Попович», вмещающего 120 пассажиров, составляет 2 часа 30 минут.

Капитан Константин Швыдкой уже 15 лет ходит в море. Он рассказал, что в экипаж судна входит пять человек.

«В зимний период выше Лазаревского мы работать не можем из-за погодных условий, а в акватории Абхазии Чёрное море спокойное, каких-то экстремальных штормов не бывает», – сообщил он журналистам.

Гендиректор порта Юрий Владимиров рассказал о том, как порт Сочи готовился к отправке судна «Комета».

«Со стороны морского порта Сочи вся инфраструктура подготовлена к приему такого рода судов», – сказал он.

Решение наладить морское сообщение между Россией и Абхазией было принято 12 июля на выездном совещании в Сухумском порту, в котором участвовали президент республики Бадра Гунба и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» построили в Феодосии, в Крыму, на судостроительном заводе «Море» под руководством рыбинского завода «Вымпел». Имя летчика-космонавта СССР №4, дважды Героя Советского Союза, пилота космического корабля «Восток-4» нанесено на борт «Кометы». Внутри судна размещен стенд с биографией и фотографиями, отражающими памятные моменты жизни Павла Романовича Поповича.