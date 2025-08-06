БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ С ПЕДАГОГАМИ
Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко приняли участие в стратегической сессии с руководством школ и педагогами.
Ее частники обсудили, как сделать школу не только местом для получения знаний, но и пространством для воспитания личности. Были затронуты темы патриотического образования, внеурочной деятельности и интеграции культурных и просветительских проектов.
Кроме того, были рассмотрены вопросы налаживания партнёрских отношений с российскими школами, внедрения совместных образовательных программ и поддержки педагогов, работающих с подростками, молодёжью и семьями.
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