КИРИЕНКО ПОСОВЕТОВАЛ РАЗВИВАТЬ «СЕРЕБРЯНОЕ» ВОЛОНТЕРСТВО В АБХАЗИИ

Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ . /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посоветовал финалистам конкурса «Команда Абхазии» способствовать развитию в стране серебряного волонтерства. Люди старшего возраста очень активны и могут оказать большую помощь в решении социальных вопросов, сообщил он в ходе защиты проектов финалистов конкурса.

«У нас [в России] сегодня в волонтерской деятельности, хотя бы один раз в год в каком-то из волонтерских проектов, принимают участие более 20 млн человек. И это не только молодежь. Кстати, вы здесь заложили, что целевая аудитория – только молодежь. Не знаю, но у нас невероятный эффект вызывает «серебряное» волонтерство. <…> Зрелые люди очень активные. <…> Поэтому такую возможность я бы тоже предусмотрел, не надо делать это только уделом молодежи», – сказал он.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ отметил помощь «серебряных» волонтеров населению России во время пандемии. Сейчас большую помощь они оказывают жителям новых регионов России по линии Народного фронта.

«То есть пространство для волонтерской деятельности гораздо шире. И вот очень важно показать, что такая возможность есть для каждого человека», – добавил Кириенко.