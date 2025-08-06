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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ

Новости Среда, 06 августа 2025 21:50
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БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ

Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетили фестиваль национальной абхазской кухни в парке имени Иуа Когония. На фестивале представлены павильоны всех районов Абхазии и города Сухум, где угощали гостей блюдами национальной кухни.

В программе – конкурсы в различных номинациях, демонстрация национальных промыслов: стрельба из лука, кузнечное дело и другие традиционные ремёсла.

Напомним, что в рамках прошлого визита Сергей Кириенко и Бадра Гунба осмотрели территорию в сквере имени Иуа Когония, где сегодня открылась новая сцена. Площадка расположена рядом с гостиницей «Дом Москвы» и станет частью обновлённой культурной зоны столицы.

Одновременно в Сухуме с 5 по 8 августа проходит второй «Большой сухумский гастрофестиваль» на площади им. Сергея Багапш.

Жителей и гостей Абхазии, а также первых пассажиров «Кометы» ждут десять гастрономических зон с блюдами от шеф-поваров и рестораторов Абхазии, вино от Союза виноградарей, диджей-сеты.

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По словам организаторов, принимать гостей, вкусно их кормить – часть абхазского культурного кода, поэтому задача фестиваля – усиление гастрономического бренда Абхазии, создавая события, под динамично развивающуюся логистику, и вкусные поводы приезжать в Абхазию.

В фестивале также участвуют шеф-повара, которые готовятся к обучению в Институте гастрономии Сибирского Федерального Университета.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 06 августа 2025 21:54

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