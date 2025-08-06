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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ АБХАЗСКИЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОЛЛЕДЖ

Новости Среда, 06 августа 2025 21:56
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БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ПОСЕТИЛИ АБХАЗСКИЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ КОЛЛЕДЖ

Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко посетили Абхазский многоотраслевой колледж. Во встрече также приняла участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

В рамках визита обсуждены вопросы модернизации колледжа и запланирован капитальный ремонт его зданий за счёт поддержки со стороны Администрации Санкт-Петербурга.

Сегодня колледж играет важную роль в подготовке кадров технического и прикладного профиля. Он обеспечивает будущих специалистов практическими навыками, востребованными на рынке труда республики.

Поддержка системы среднего профессионального образования остаётся приоритетом государственной политики, и совместные усилия Абхазии и России направлены на развитие современных образовательных условий для молодёжи.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 06 августа 2025 22:17

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