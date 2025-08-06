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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ СВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН

Новости Среда, 06 августа 2025 22:17
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В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ СВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН

Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. Светомузыкальный фонтан открыт в Сухуме. В море у морпорта установлен специальный плавучий понтон, на котором и размещен фонтан. Центральная струя достигает высоты в 20 метров, а разброс воды – до 30 метров в стороны.

При запуске фонтана звучат абхазские и зарубежные песни, многоцветный свет и струи воды отбивают ритмы в унисон музыке, создавая красочное шоу.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 06 августа 2025 22:23

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