В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ СВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН

Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. Светомузыкальный фонтан открыт в Сухуме. В море у морпорта установлен специальный плавучий понтон, на котором и размещен фонтан. Центральная струя достигает высоты в 20 метров, а разброс воды – до 30 метров в стороны.