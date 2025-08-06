В ЦЕНТРЕ СУХУМА ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ СЦЕНА
Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко после посещения фестиваля национальной кухни приняли участие в открытии сцены в сквере им. И. Когония возле Дома Москвы в Сухуме.
Праздничный концерт открыла певица Хибла Герзмава.
В программе – выступление абхазских и российских артистов.
Напомним, что в рамках прошлого визита Сергей Кириенко и Бадра Гунба осмотрели территорию в сквере имени Иуа Когония, где сегодня открылась новая сцена. Площадка станет частью обновлённой культурной зоны столицы.
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