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Абхазия Информ

В ЦЕНТРЕ СУХУМА ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ СЦЕНА

Новости Среда, 06 августа 2025 22:23
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В ЦЕНТРЕ СУХУМА ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ СЦЕНА

Сухум. 6 августа 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко после посещения фестиваля национальной кухни приняли участие в открытии сцены в сквере им. И. Когония возле Дома Москвы в Сухуме.

Праздничный концерт открыла певица Хибла Герзмава.

В программе – выступление абхазских и российских артистов.

Напомним, что в рамках прошлого визита Сергей Кириенко и Бадра Гунба осмотрели территорию в сквере имени Иуа Когония, где сегодня открылась новая сцена. Площадка станет частью обновлённой культурной зоны столицы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 06 августа 2025 22:27

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